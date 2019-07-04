Конте проводил Путина до машины после переговоров в Риме

Конте проводил Путина до машины после переговоров в Риме

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте проводил президента России Владимира Путина до машины после совместной пресс-конференции в Риме. Переговоры прошли в резиденции главы итальянского правительства — дворце Киджи.

Видео: Полина Химшиашвили для РБК

По итогам переговоров российский президент сообщил, что стороны обсудили в том числе вопросы сотрудничества в сфере экономики, и назвал Италию важным торговым партнером России.

Путин прибыл с визитом в Италию 4 июля. Он также встретился с президентом страны Серджо Маттареллой. Как сообщалось на сайте Кремля, лидеры должны были обсудить двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также международные и региональные темы.