Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в прокуратуру с требованием проверить претензии правозащитников по делу сестер Хачатурян, которых судят по подозрению в убийстве отца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на омбудсмена.

Она рассказала, что перед отъездом в Омск к ней поступило обращение от правозащитника по поводу дела против сестер.

«Согласно закону я не могу вмешиваться в следствие. Поэтому я направила обращение прокурору с тем, чтобы он проверил правомерность тех претензий к следствию, которые сегодня сформировали правозащитники по делу Хачатурян», — отметила Москалькова.

В конце июля прошлого года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело Михаила Хачатуряна. По версии следствия, его зарезали три его дочери — 17-летняя Мария, 18-летняя Кристина и 19-летняя Ангелина. В августе их поместили под арест, однако позже заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Сестер обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии. Сторона защиты говорит о том, что Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и «применял сексуальное насилие».