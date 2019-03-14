РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта. Продажа билетов на них уже открыта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД, поступившем в РБК.

«В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы — 19 марта в Анапу», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, модернизированный плацкартный вагон прошел все испытания и процедуру сертификации. До конца 2019 года Федеральная пассажирская компания (ФПК) получит 50 обновленных плацкартных вагонов.

В новых вагонах пассажиры смогут организовать личное пространство с помощью перегородок со встроенными лестницами и шторок. Также места оснащены индивидуальным освещением, электрическими розетками и USB-портами.