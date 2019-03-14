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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта. Продажа билетов на них уже открыта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД, поступившем в РБК.

«В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы — 19 марта в Анапу», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, модернизированный плацкартный вагон прошел все испытания и процедуру сертификации. До конца 2019 года Федеральная пассажирская компания (ФПК) получит 50 обновленных плацкартных вагонов.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

В новых вагонах пассажиры смогут организовать личное пространство с помощью перегородок со встроенными лестницами и шторок. Также места оснащены индивидуальным освещением, электрическими розетками и USB-портами.

РЖД представили модернизированные плацкартные вагоны на выставке «Транспорт России» в ноябре 2018 года. В компании отмечали, что в концепте вагонов были учтены пожелания пассажиров и современные тренды: персональное пространство, безбарьерность и высокая техническая оснащенность.

Теги: вагоны, РЖД, плацкарт
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