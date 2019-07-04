МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве

МЧС продлило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве до конца четверга, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Как отмечают спасатели со ссылкой на прогноз Росгидромета, в Москве до конца суток сохранится ветер порывами 13–18 м/с.

Ведомство рекомендовало обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

В Москве действует желтый уровень погодной опасности. На Кутузовском проспекте упавшее из-за сильного ветра дерево утром 4 июля временно перекрыло две из шести полос. В Басманном районе столицы при падении дерева на детской площадке погиб трехлетний мальчик.