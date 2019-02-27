Думе предложили повысить штрафы за вредную для детей информацию в Сети

Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Сенатор считает необходимым установить штрафы в 3–4 тыс. руб. для физлиц (сейчас — 2–3 тыс. руб.), 10–20 тыс. руб. для должностных лиц (сейчас 5–10 тыс. руб.) и такую же сумму для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без юридического образования (сейчас 5–10 тыс. руб.). Штраф для юрлиц Бокова предложила повысить с 20–50 тыс. до 40–100 тыс. руб. и с 2–3 тыс. до 3–4 тыс. руб. для физлиц.

Кроме того, предлагается вдвое повысить штрафы за неприменение аппаратных и организационных мер защиты детей от вредной для них информации — с 5–10 тыс. до 10–20 тыс. руб.

Изменения предлагается внести в ст. 6.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Сенатор утверждает, что с 2013 по 2017 год число обращений от граждан относительно нарушений законодательства о защите детей от вредной информации выросло на 268% — с 745 до 2002. Размеры штрафов, которые утверждались в 2013 году, сейчас слабо влияют на предупреждение первых и повторных правонарушений.