Кудрин увидел отставание России от США и ЕС в развитии духовных ценностей

В семейных традициях Россия не является лидером. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что в стране высокие показатели младенческой смертности, детской бедности, абортов и разводов. По этим данным Россия отстает от США и Европы.

«Тревожные цифры: детская смертность в России — на 1000 рожденных пять, но в Евросоюзе три, в Финляндии 1,7. К сожалению, стали лидерами и в другом печальном событии — на 100 браков 63 развода, а в Германии — 38, например. Неблагоприятная ситуация и по абортам на 1000 родившихся, обгоняем США в два раза, Германию более чем в два раза», — констатировал Кудрин. По его данным, детская бедность с 2013 по 2016 год выросла с 19 до 26%.

«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», — считает глава Счетной палаты.

Кудрин предложил ввести более мощную психологическую поддержку в школах. «Нужно дифференцировать детей по психологическому, физиологическому развитию, это общая практика в развитых странах. Позволяет индивидуализировать обучение», — считает Кудрин.