Кудрин пообещал взять под контроль выполнение менеджерами госкомпаний KPI

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,06 -0,01 EUR Бирж. 71,79 +0,09 Brent 66,57 +0,56% USD Нал. 63,52 62,70 EUR Нал. 72,29 71,42 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1385 +0,0019 BTC/USD Бирж. 11 884,00 +707,00 IMOEX 2 783,21 +0,13% RTSI 1 390,45 +0,17% DJIA 26 526,58 -0,04% Nasdaq 7 967,76 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,1%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Tesla $300 (+35,1%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни Общество, 12:52 Как изменится рынок продажи групп «ВКонтакте» Pro, 12:49 Виктор Зубков посоветовал представителю Bank of New York учить русский Бизнес, 12:46 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 12:45 Где поесть в Лондоне: гастрономический гид ресторатора Ильи Тютенкова Стиль, 12:43 Лавров назвал Сирию и Украину темами переговоров Путина и Трампа на G20 Политика, 12:42 Потоп на подъезде к аэропорту Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 12:38  Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК Бизнес, 12:34 Минобороны рассекретило данные о первых испытаниях автомата Калашникова Общество, 12:31 В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Общество, 12:28 Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное Политика, 12:26 Причиной задержки поездов в районе Химок стала кража 1,5 км кабеля Общество, 12:26 Почему нам тяжело отказаться от вредной еды и что с этим делать Спецпроект РБК PINK, 12:19 Кто победит в погоне за искусственным интеллектом Партнерский материал, 12:15
Общество ,  
0 
Кудрин пообещал взять под контроль выполнение менеджерами госкомпаний KPI
Глава Счетной палаты назвал это условием повышения эффективности госсектора экономики
Алексей Кудрин (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал позицию правительственных чиновников, признавших недостаточным исполнение поручения президента по утверждению в госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.

«Правительство правильно обозначило слабое место управления госкорпорациями и госкомпаниями — нет четких KPI», — написал Кудрин на своей странице в сети Facebook.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на письмо замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко сообщило, что к ответственности за неутверждение KPI должны были привлечь 43 руководителей госпредприятий, но решение об этом принято не было. Отмечалось также, что глава правительства Дмитрий Медведев вынужден был вновь поручить проанализировать взаимосвязь выплаты топ-менеджерам госкомпаний премий с выполнением ими KPI.

«Счетная палата возьмет под контроль этот процесс. Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития», — заверил Кудрин.

Владимир Путин еще в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями KPI, достижение которых должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений. Правительство 27 июня 2019 года утвердило усовершенствованные методические указания по применению KPI госкомпаниями, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин
Материалы по теме
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
Экономика
Минкомсвязь отменила тендер на разработку «цифровых KPI» для госкомпаний
Технологии и медиа
Минфин предложил ввести для госкомпаний новый KPI
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter