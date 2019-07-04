Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера США Дональда Трампа с Днем независимости, отметив, что дружеские и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами — один из приоритетов внешней политики Белоруссии, передает БелТА.

«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», — добавил Лукашенко. Он также пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и гражданам США.

В отношении Белоруссии и президента Александра Лукашенко действует ряд американских санкций, что связано с обвинениями в нарушении прав человека. С 2008 года в Белоруссии нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах.

В День независимости Белоруссии, 3 июля, президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме Лукашенко, объяснив прочность взаимоотношений между государствами «узами братской дружбы».