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Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера США Дональда Трампа с Днем независимости, отметив, что дружеские и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами — один из приоритетов внешней политики Белоруссии, передает БелТА.

«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», — добавил Лукашенко. Он также пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и гражданам США.

В отношении Белоруссии и президента Александра Лукашенко действует ряд американских санкций, что связано с обвинениями в нарушении прав человека. С 2008 года в Белоруссии нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах.

В День независимости Белоруссии, 3 июля, президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме Лукашенко, объяснив прочность взаимоотношений между государствами «узами братской дружбы».

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Путин назвал залогом отношений России и Белоруссии «узы братской дружбы»

На торжественном собрании ко Дню независимости Лукашенко обратился к критикам поправок законов, нацеленных на «эффективное функционирование военной организации государства». Он заметил, что у тех, кто самостоятельно не хочет защищать государство, есть два выхода: попросить о помощи НАТО или Россию. «Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — сказал тогда президент.

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Теги: Александр Лукашенко, взаимоотношения, Белоруссия
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