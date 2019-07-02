Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией

Заявления белорусского лидера прозвучали на фоне критики поправок к закону о службе в армии

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе. Обращаясь к критикам данных поправок, белорусский лидер заявил, что у не желающих защищать самим свою родину остается два варианта: либо просить защиты у НАТО, либо у России.

«А какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?» — спросил глава во время выступления на торжественном собрании, посвященном Дню независимости (цитата по БелТА). По словам Лукашенко, один из возможных вариантов — обратиться за защитой в НАТО. «Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я — нет», — сказал президент.

Другой возможный вариант развития событий, сказал Лукашенко, касается вступления Белоруссии в состав России. «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться», — предложил Лукашенко. «Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что есть третий вариант — самим защищать себя. «Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым», — сказал глава государства.