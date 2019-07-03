Путин назвал залогом отношений России и Белоруссии «узы братской дружбы»

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с 75-летием независимости страны и объяснил прочность взаимоотношений между государствами «узами братской дружбы». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме Путин отметил, что россияне и белорусы чтят память о мужестве и героизме тех, кто защищал СССР в военные годы. «Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — написал президент.

Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, говорится на сайте, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства в евразийском пространстве.

Накануне на торжественном собрании ко Дню независимости Белоруссии Лукашенко обратился к критикам поправок законов, нацеленных на «эффективное функционирование военной организации государства». По его словам, у тех, кто не хочет самостоятельно защищать государство, есть два варианта: просить помощи у НАТО либо у России. «Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу», — сказал президент.