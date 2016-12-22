Высшая судебная палата Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева

Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии (ВСП) отклонила кассационную жалобу лидера оппозиционной проевропейской партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Таким образом, ВСП оставила в силе решение суда об отмене результатов досрочных выборов мэра Кишенева, сообщает Ziarul de Garda.

В решении Высшей судебной палаты говорится, что апелляция, поданная партией Нэстасе, считается неприемлемой. «Решение обжалованию не подлежит», — подчеркнули в ВСП.

Досрочный выборы мэра Кишинева были объявлены после отставки мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ. В мае 2017 года он и еще ряд работников городского управления были арестованы из-за скандала, связанного с платными парковками.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа. Первый прошел 20 мая, второй — 3 июня. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, Нэстасе набрал 52,6% голосов избирателей. Его соперник социалист Ион Чебан, который также является пресс-секретарем президента страны Игоря Додона, — 47,4%. При этом кандидат от правящей Демократической партии, и. о. мэра Кишинева Сильвия Раду, выбыла из гонки во время первого тура голосования, набрав 17,6%. Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством.