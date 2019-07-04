Прокуратура Тюмени внесла представление губернатору после жалобы Путину

Прокуратура Тюменской области проверила прозвучавшую на прямой линии с Владимиром Путиным информацию о некачественном водоснабжении в селе Каскара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки прокуратура установила, что качественной питьевой водой обеспечены только 88,2% жителей региона. Проблемы с ее обеспечением коснулись 11,8% населения, в том числе и части жителей села.

В связи с этим в адрес губернатора Александра Моора внесено представление о нарушении закона, сообщает прокуратура.

Проблему отсутствия центрального водоснабжения в селе Каскара озвучила местная жительница Мария Кузнецова в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что жители вынуждены ездить за водой в Тюмень, расположенную в 28 км от села. Путин попросил губернатора оперативно решить проблему.