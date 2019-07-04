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Общество ,  
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Голикова заявила о более высоком уровне заболеваемости у горожан

Распространенность заболеваний в городах почти в полтора раза выше, чем в сельской местности. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она отметила, что при этом из-за сравнительно более высокой доступности здравоохранения городские жители в общем живут на два года дольше по итогам 2018 года, чем сельские (73,3 года против 71,7 лет).

Среди факторов, которые негативно сказываются на здоровье горожан, Голикова назвала неблагоприятное воздействие окружающей среды и низкую физическую активность из-за высокой доступности транспорта.

Общество
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

«В основном развитие городов происходило стихийно без их четкого планирования, что не позволяет разработать единые для всех городов стандартизованные подходы к формированию здоровой среды обитания», — добавила вице-премьер.

Общество
Голикова заявила о сокращении населения малых городов на 1,5 млн человек

Новые принципы городского устройства, которые направлены на поддержку здоровья, по ее словам, являются приоритетами Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до 2050 года.

До этого Голикова сообщила, что население малых городов России за последние 15 лет сократилась 1,5 млн человек. Среди причин, по которым люди, переезжают в крупные населенные пункты, — отсутствие квалифицированной медицинской помощи, культурного досуга, а также проблемы с профессиональным образованием и трудоустройством.

Вице-премьер 2 июля также отметила, что население России в целом катастрофически сокращается. За четыре месяца, по ее данным, естественная убыль населения составила 149 тыс. человек.

Теги: Татьяна Голикова, заболеваемость, Города и регионы
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