Голикова заявила о более высоком уровне заболеваемости у горожан

Голикова заявила о более высоком уровне заболеваемости у горожан

Распространенность заболеваний в городах почти в полтора раза выше, чем в сельской местности. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она отметила, что при этом из-за сравнительно более высокой доступности здравоохранения городские жители в общем живут на два года дольше по итогам 2018 года, чем сельские (73,3 года против 71,7 лет).

Среди факторов, которые негативно сказываются на здоровье горожан, Голикова назвала неблагоприятное воздействие окружающей среды и низкую физическую активность из-за высокой доступности транспорта.

«В основном развитие городов происходило стихийно без их четкого планирования, что не позволяет разработать единые для всех городов стандартизованные подходы к формированию здоровой среды обитания», — добавила вице-премьер.