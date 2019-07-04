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Голикова заявила о сокращении населения малых городов на 1,5 млн человек

За последние 15 лет население малых российских городов сократилось почти на 1,5 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, основной отток жителей зафиксировали в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Оттуда они переехали в Москву, Санкт-Петербург, города Красноярского края и другие.

«Отсутствие возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, посетить культурные мероприятия, пройти профессиональное образование и устроиться на достойное место работы являются у нас главными факторами внутренней миграции и оттока населения из малых городов», — пояснила Голикова.

Общество
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Она отметила, что в России почти две тысячи малых городов, в которых проживают более 23 млн человек. Этот статус городу присваивается, если численность населения в нем не превышает 12 тыс. человек.

Во вторник, 2 июля, Голикова сообщила, что в России в целом катастрофически сокращается население. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.

Теги: Татьяна Голикова, малые города, численность населения
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