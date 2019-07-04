В Луганской области загорелся заминированный лес

В Луганской области на заминированной территории Песчаного лесничества произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ГСЧС, возгорание лесной подстилки произошло 3 июля недалеко от села Колесниковка. Всего было два очага общей площадью 20 га. Из-за того, что территория была заминирована, пожарные не смогли приступить к ликвидации огня.

В службе уточнили, что во время сельско-хозяйственных работ на территории произошел взрыв, в результате чего тракторист лесного хозяйства получил контузию и ранение руки.

Подразделения ГСЧС проводит работы по разминированию местности. В настоящее время на месте пожара находятся 110 человек и 25 единиц техники.