ЦБ к концу года повысит норму обязательных резервов для сделок M&A

Центробанк планирует до конца года повысить нормативы обязательных резервов по сделкам банков по слияниям и поглощениям компаний. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Банки с большим удовольствием кредитуют сделки по слияниям и поглощениям. То есть кредитуют перераспределение собственности <...> Еще год назад мы говорили, что нас эта тенденция тревожит», — сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ пошел на встречу и дал банкам время подготовиться к ограничениям для такого вида кредитов. «Далее откладывать введение этих мер мы не намерены», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что объем обязательного резерва для банков по этим кредитам составит 21%, такие займы будут относить к третьей категории качества (сомнительные ссуды). «При наличии обеспечения он может быть снижен до 10%. Перевод во вторую категорию качества будет возможен если заемщик показывает хороший финансовый результат, резерв все равно будет не ниже 5%», — сообщила глава Центробанка. Исключения могут быть сделаны для кредитования стратегических предприятий.

Кроме того, она добавила, что ЦБ видит в диджитализации потенциал для снижения административных издержек. Набиуллина отметила, что сейчас в регулировании есть много устаревших или избыточных норм. Например, норматив Н10.1 (ограничивает совокупную величину кредитного риска банка в отношении всех инсайдеров) стал лишним после вступления в силу H25 (о максимальном размере риска на связанное с банком лицо).