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Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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ЦБ к концу года повысит норму обязательных резервов для сделок M&A

Центробанк планирует до конца года повысить нормативы обязательных резервов по сделкам банков по слияниям и поглощениям компаний. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Банки с большим удовольствием кредитуют сделки по слияниям и поглощениям. То есть кредитуют перераспределение собственности <...> Еще год назад мы говорили, что нас эта тенденция тревожит», — сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ пошел на встречу и дал банкам время подготовиться к ограничениям для такого вида кредитов. «Далее откладывать введение этих мер мы не намерены», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что объем обязательного резерва для банков по этим кредитам составит 21%, такие займы будут относить к третьей категории качества (сомнительные ссуды). «При наличии обеспечения он может быть снижен до 10%. Перевод во вторую категорию качества будет возможен если заемщик показывает хороший финансовый результат, резерв все равно будет не ниже 5%», — сообщила глава Центробанка. Исключения могут быть сделаны для кредитования стратегических предприятий.

Кроме того, она добавила, что ЦБ видит в диджитализации потенциал для снижения административных издержек. Набиуллина отметила, что сейчас в регулировании есть много устаревших или избыточных норм. Например, норматив Н10.1 (ограничивает совокупную величину кредитного риска банка в отношении всех инсайдеров) стал лишним после вступления в силу H25 (о максимальном размере риска на связанное с банком лицо).

Глава Центробанка сообщила, что планируется создать рабочую группу, которая будет принимать предложения участников рынка по корректировке регулирования. «Основной наш прицел — это устаревшие нормы, которые пересекаются в регулировании, дублируют друг друга и часто создают арбитраж между разными нормами», — отметила Набиуллина. Кроме того, ЦБ собирается сократить объем отчетности и проведет для этих целей специальный аудит.

Проект поправок, который касался кредитования сделок M&A, ЦБ опубликовал еще в конце 2017 года. Введение ограничений неоднократно откладывалось.

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Теги: Центробанк, Эльвира Набиуллина, кредитование, сделки M&A
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