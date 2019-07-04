Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, передает ТАСС

«Возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами», — ответил Путин на вопрос о возможности диалога.

По его мнению, украинцы ждут от Зеленского конкретных действий, а не заявлений.

Ранее Путин уже говорил, что Киеву стоит начать диалог с жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР чтобы урегулировать конфликт на Донбассе.В ходе предвыборной кампании утверждалось, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины прекратятся, но они увеличились, заявил президент России.