Медведев принял отставку главы Рослесхоза

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев подписал соответствующее распоряжение правительства. «Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе», — говорится в документе.

В конце июня Валентик, который также занимает пост замминистра природных ресурсов и экологии, подал в отставку.

Он родился в Петрозаводске и окончил Петрозаводский Государственный университет, после чего был директором юридической фирмы и преподавателем юридического факультета своего вуза. Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году. Ранее он занимал руководящие должности в Минсельхозе, Росприроднадзоре и Минприроды.