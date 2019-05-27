Верховный суд Украины отклонил жалобу по делу Вышинского

Верховный суд Украины отказал защите руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении кассационной жалобы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

Адвокаты журналиста требовали, чтобы вопрос о его незаконном задержании был заново рассмотрен в Херсонском апелляционном суде.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 17 мая прошлого года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний суда Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность». Москва направила Киеву ноту протеста.