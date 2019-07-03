Шойгу поручил восстановить секретный глубоководный аппарат после пожара

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара, приведшего к гибели 14 подводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Такую задачу Шойгу поставил командованию Северного флота и представителям промышленности, уточнили в ведомстве. Также в ходе поездки по поручению президента в Североморск глава Минобороны провел совещание с представителями разработчика научно-исследовательского аппарата.

По словам Шойгу, среди 14 подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате, были три капитана второго ранга и семь капитанов первого ранга, двое из них являлись Героями России. Все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана необходимая помощь, добавил министр.

Пожар на глубоководном аппарате Минобороны произошел 1 июля. По данным РБК, речь идет о спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831 («Лошарик»). Команде удалось потушить возгорание, однако в результате погибли 14 моряков.