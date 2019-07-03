Путин напомнил о свободе человека в эпоху «цифры»

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Цифровые технологии оказывают значимое влияние на политику, однако заменить свободу они не смогут. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент Владимир Путин.

«Цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику, откроют новые горизонты для расширения прямой демократии», — сказал глава государства во время выступления на форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.

Новые технологии, отметил Путин, могут сыграть позитивную роль, повысив открытость и демократичность общества. Однако свобода граждан полностью в цифровую сферу не переместится, уверен глава государства. «Мы все будем помнить о главном: что «цифра» не заменит свободу. Что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права в основе основ», — добавил он.