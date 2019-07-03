Путин напомнил о свободе человека в эпоху «цифры»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,19 EUR Бирж. 71,65 +0,23 Brent 63,02 +0,38% USD Нал. 64,07 63,00 EUR Нал. 72,28 71,16 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1279 -0,0007 BTC/USD Бирж. 11 435,00 +585,00 IMOEX 2 822,05 +0,44% RTSI 1 399,68 +0,10% DJIA 26 873,16 +0,32% Nasdaq 8 151,24 +0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽67 (+5,49%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,49%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после «дела Голунова» Общество, 18:16 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 18:15 Путин объяснил назначение Мутко главой комиссии по паводку под Иркутском Общество, 18:02 Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области Общество, 17:51 «Я сам люстрами торговал»: глава eBay в России — о будущем e-commerce Pro, 17:51 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 17:45 Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 17:42 МЧС заявило о подготовке списания кредитов пострадавшим от паводка Общество, 17:35 Силуанов предложил компенсировать рост цен на авиабилеты нефтедолларами Экономика, 17:34 Путин напомнил о свободе человека в эпоху «цифры» Политика, 17:33 Суд взыскал с Enjoy Movies 112 млн руб. по иску Фонда кино Общество, 17:29 Путин освободил от должностей трех генералов Политика, 17:26 Число пропавших без вести в Иркутской области увеличилось почти вдвое Общество, 17:24 Как изменится СК «Олимпийский» к 2022 году. Фотогалерея Спорт, 17:14 
Политика ,  
0 
Путин напомнил о свободе человека в эпоху «цифры»

Видео: РБК

Цифровые технологии оказывают значимое влияние на политику, однако заменить свободу они не смогут. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент Владимир Путин.

«Цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей, больших данных несомненно окажут влияние и на политику, и на парламентскую деятельность, на законотворческую практику, откроют новые горизонты для расширения прямой демократии», — сказал глава государства во время выступления на форуме «Развитие парламентаризма» в Москве.

Экономика
Путин диагностировал у мировой экономики «беременность цифровизацией»

Новые технологии, отметил Путин, могут сыграть позитивную роль, повысив открытость и демократичность общества. Однако свобода граждан полностью в цифровую сферу не переместится, уверен глава государства. «Мы все будем помнить о главном: что «цифра» не заменит свободу. Что именно народ всегда является источником власти, что именно человек, его права в основе основ», — добавил он.

В конце июня в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила, а западные партнеры признали, что «некоторые ее элементы просто нереалистичны». По его словам, в странах Запада произошел отрыв руководящих элит от населения. В пример Путин привел проблему с мигрантами в США. Слова Путина вызвали резкую реакцию со стороны мировых лидеров: с критикой, в частности, выступили глава Европейского совета Дональд Туск и основной претендент на пост премьера Великобритании Борис Джонсон.

Теги: Владимир Путин, цифровые технологии, права человека
Материалы по теме
Путин упростил получение гражданства России для иностранных специалистов
Политика
Семье беженцев из Донбасса дали гражданство России после просьбы к Путину
Общество
Путин поручил подумать о новом упрощении приема в гражданство украинцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter