Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает господдержку для семей с тремя и более детьми по выплате ипотечных кредитов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону право на нее имеют родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появились или появятся третий ребенок и последующие дети, и которые выплачивают ипотеку.

Они могут получить компенсацию в размере не более 450 тыс. руб., но только на один кредит. При этом если задолженность составляет меньше этой суммы, то оставшиеся средства пойдут на погашение процентов по займу.

Для того чтобы получить выплату, договор об ипотечном кредите должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Господдержка не распространяется на детей, не являющихся гражданами России, а также на лишенных родительских прав россиян.