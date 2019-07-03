В администрацию Волоколамска вновь пришли силовики

В администрации Волоколамска силовики провели следственные мероприятия по делу ООО «Дельта-Строй». Об этом сообщил РБК близкий к руководству города источник. Советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов подтвердил РБК, что они были связаны с проверкой контрактов на благоустройство, заключенных с ООО «Дельта-Строй».

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области заявили РБК, что не располагают информацией о каких-либо действиях оперативников в администрации Волоколамска. В пресс-службе администрации Волоколамска заявили РБК, что не дают комментариев по данному вопросу.

Сотрудники ФСБ ранее проводили оперативные действия в администрации Волоколамского района в декабре 2018 года. Документы изымались в связи с подозрениями о хищении бюджетных средств. Тогда силовики опечатали отдел закупок и бухгалтерию. Как рассказывал источник РБК, ФСБ проверяла контракты на благоустройство, которые заключал предыдущий глава Волоколамского района Андрей Вихарев. Сумма контрактов — 500 млн руб.

В марте 2019 года стало известно, что аудиторы Главного контрольного управления Московской области выявили в контрактах на благоустройство Волоколамска нарушения. Контроллеры выявили, что администрация принимала невыполненные работы, завышала стоимость стройматериалов и незаконно продляла контракты.