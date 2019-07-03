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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Общество ,  
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В администрацию Волоколамска вновь пришли силовики

В администрации Волоколамска силовики провели следственные мероприятия по делу ООО «Дельта-Строй». Об этом сообщил РБК близкий к руководству города источник. Советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов подтвердил РБК, что они были связаны с проверкой контрактов на благоустройство, заключенных с ООО «Дельта-Строй».

В пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области заявили РБК, что не располагают информацией о каких-либо действиях оперативников в администрации Волоколамска. В пресс-службе администрации Волоколамска заявили РБК, что не дают комментариев по данному вопросу.

Политика
ФСБ пришла с обысками в администрацию Волоколамского района Подмосковья

Сотрудники ФСБ ранее проводили оперативные действия в администрации Волоколамского района в декабре 2018 года. Документы изымались в связи с подозрениями о хищении бюджетных средств. Тогда силовики опечатали отдел закупок и бухгалтерию. Как рассказывал источник РБК, ФСБ проверяла контракты на благоустройство, которые заключал предыдущий глава Волоколамского района Андрей Вихарев. Сумма контрактов — 500 млн руб.

В марте 2019 года стало известно, что аудиторы Главного контрольного управления Московской области выявили в контрактах на благоустройство Волоколамска нарушения. Контроллеры выявили, что администрация принимала невыполненные работы, завышала стоимость стройматериалов и незаконно продляла контракты.

Одним из подрядчиков администрации было ООО «Дельта-Строй», которое было зарегистрировано 28 марта 2018 года, через несколько дней после назначения Вихарева исполняющим обязанности главы Волоколамского района. Издание Daily Storm со ссылкой на данные из «панамского досье» (утечка панамской юридической компании Mossack Fonseca) утверждало, что эта компания связана с Вихаревым. Он возглавлял Волоколамский район с марта по ноябрь 2018 года. Сейчас Вихарев руководит Истринским городским округом, из администрации Волоколамска он ушел.

Теги: Волоколамск, ФСБ, Следственный комитет, новости РБК
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Аудиторы нашли нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска
Общество
ФСБ пришла с обысками в администрацию Волоколамского района Подмосковья
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