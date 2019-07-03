UC Rusal после снятия санкций увеличила экспорт алюминия до 1,5 млн т

UC Rusal после снятия санкций увеличила экспорт алюминия до 1,5 млн т

Вышедшая из-под санкций США компания UC Rusal с января по июнь текущего года увеличила экспорт алюминия на 18% (до 1,498 млн т). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД.

Так, в июне 2019 года экспорт алюминия составил 243,97 тыс. т, снизившись на 2,9% к маю и на 16,7% к показателю июня 2018 года.

В апреле прошлого года UC Rusal, традиционно отправлявшая на экспорт 80% продукции, попал под санкции Минфина США. Экспорт алюминия компании тогда рухнул на 70%, однако начал восстанавливаться по мере диалога с Вашингтоном.

В январе Вашингтон снял ограничительные меры с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это стало возможным благодаря согласию бизнесмена снизить свою долю в En+ с 70 до 44,95%. В апреле стало известно, что UC Rusal намерена выйти на российский рынок со своими облигациями.