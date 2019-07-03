UC Rusal после снятия санкций увеличила экспорт алюминия до 1,5 млн т

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,58 +0,26 EUR Бирж. 71,79 +0,37 Brent 63,14 +0,57% USD Нал. 63,92 63,16 EUR Нал. 72,15 71,37 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1297 +0,0011 BTC/USD Бирж. 11 320,00 +470,00 IMOEX 2 823,00 +0,47% RTSI 1 398,87 +0,04% DJIA 26 786,68 +0,26% Nasdaq 8 109,09 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Галданову Общество, 15:14 В ГИБДД разработают новые правила установки дорожных камер Авто, 15:13 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 15:12 Спикером Европарламента стал итальянский социалист Давид Сассоли Политика, 15:09 Путин подписал указ о приостановке ДРСМД Политика, 15:06 Военные США показали Losharik в докладе 2016 года Общество, 15:05 Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате Политика, 15:05 Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы» Технологии и медиа, 14:55 Путин принял верительные грамоты у 18 иностранных послов Политика, 14:43 Снято смартфоном: как довести предметную съемку до совершенства РБК Стиль и HUAWEI, 14:42 UC Rusal после снятия санкций увеличила экспорт алюминия до 1,5 млн т Бизнес, 14:41 «Спартак» представил форму из переработанных бутылок Спорт, 14:35 Посольство США выразило соболезнования из-за гибели подводников Общество, 14:32 Как выглядит тренировочная космическая база в пустыне Негев Недвижимость, 14:30 
Бизнес ,  
0 
UC Rusal после снятия санкций увеличила экспорт алюминия до 1,5 млн т

Вышедшая из-под санкций США компания UC Rusal с января по июнь текущего года увеличила экспорт алюминия на 18% (до 1,498 млн т). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД.

Так, в июне 2019 года экспорт алюминия составил 243,97 тыс. т, снизившись на 2,9% к маю и на 16,7% к показателю июня 2018 года.

В апреле прошлого года UC Rusal, традиционно отправлявшая на экспорт 80% продукции, попал под санкции Минфина США. Экспорт алюминия компании тогда рухнул на 70%, однако начал восстанавливаться по мере диалога с Вашингтоном.

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

В январе Вашингтон снял ограничительные меры с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это стало возможным благодаря согласию бизнесмена снизить свою долю в En+ с 70 до 44,95%. В апреле стало известно, что UC Rusal намерена выйти на российский рынок со своими облигациями.

Теги: Rusal, Олег Дерипаска
Материалы по теме
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
Бизнес
Минэкономики заявило о планах Rusal зарегистрироваться в Калининграде
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter