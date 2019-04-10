UC Rusal запланировала разместить облигации на российском рынке

После снятия санкций США металлургическая компания намерена выйти на российский долговой рынок

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

​UC Rusal, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.

«UC Rusal планирует выйти на российский долговой рынок, проведет встречи с инвесторами на текущей неделе. На следующей неделе будет официально объявлено о размещении облигаций», — сообщил собеседник агентства.

По данным РБК, встреча руководства UC Rusal с инвесторами пройдет 12 апреля. В ходе встречи планируется провести презентацию планов по выходу на российский рынок облигаций, говорится в приглашении, имеющемся в распоряжении РБК.

В апреле 2018 года Минфин США включил UC Rusal в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), после чего компания предупредила инвесторов о возможных технических дефолтах, а Bloomberg перестал выставлять котировки по евробондам компании. У UC Rusal три выпуска долларовых евробондов на общую сумму $1,6 млрд с погашением в 2022–2023 годах. В конце января 2019 года санкции с подконтрольных Дерипаске компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» были сняты после того, как Олег Дерипаска заключил с Минфином США соглашение, по условиям которого не может голосовать пакетом более 35% акций En+ (через нее миллиардер владеет UC Rusal и «Евросибэнерго»), а также снизил свою долю в ней с 70 до 44,95%. Санкции в отношении самого бизнесмена остались в силе.