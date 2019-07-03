В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетнего ребенка в результате чрезвычайного происшествия в квартире многоэтажного дома на улице Тельмана в Кургане. Об этом сообщает областное управление ведомства. О каком именно происшествии идет речь и по какой статье возбуждено дело, не уточняется. ТАСС и Ura.ru пишут, что речь идет о взрыве мобильного телефона, стоявшего на подзарядке.

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

О том, что в общежитии взорвался мобильный, Ura.ru подтвердили и соседи пострадавшей семьи по общежитию. «Ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось», — рассказали очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии, службы газа, а также врачи скорой помощи. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.