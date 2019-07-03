Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов

На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее об этом в интервью местному телеканалу RTL Nieuw заявил сам Рютте.

«Могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение [Путина] на ногах с премьером Нидерландов», — прокомментировал эту информацию Песков. Политики, по его данным, общались в кулуарах. Помимо Рютте такие беседы, по информации официального представителя Кремля, президент России провел «практически со всеми участниками саммита».

Как именно проходило обсуждение этого вопроса, Песков не уточнил, заметив, что «был затронут вопрос позиции» Путина и позиции российской стороны. Она, напомнил пресс-секретарь главы государства, «предельно понятна, последовательна» и «зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации».