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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов

На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее об этом в интервью местному телеканалу RTL Nieuw заявил сам Рютте.

«Могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение [Путина] на ногах с премьером Нидерландов», — прокомментировал эту информацию Песков. Политики, по его данным, общались в кулуарах. Помимо Рютте такие беседы, по информации официального представителя Кремля, президент России провел «практически со всеми участниками саммита».

Как именно проходило обсуждение этого вопроса, Песков не уточнил, заметив, что «был затронут вопрос позиции» Путина и позиции российской стороны. Она, напомнил пресс-секретарь главы государства, «предельно понятна, последовательна» и «зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации».

Политика
Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17

Крушение Boeing авиакомпании Malaysia Airlines потерпел в июле 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате аварии погибли 298 человек. Расследованием происшествия занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли в том числе представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи установили, что лайнер, предположительно, был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

В июне подозреваемыми по этому делу JIT назвала трех россиян и украинца: бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), а также Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Россия официально свою причастность к произошедшему отрицает.

Теги: Кремль, MH17, Нидерланды, Владимир Путин
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