В Москве кассир пункта обмена валюты похитила у клиента 41 млн руб.

Сотрудница одного из пунктов валюты в центре Москвы похитила 41 млн руб. у клиента, который пришел обменять их на доллары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Пункт обмена валюты находился на первом этаже жилого дома в Елисеевском переулке. Вечером 2 июля, по данным полиции, вместе с инкассаторами туда пришел гендиректор одной из фирм. «Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу», — отметили полицейские.

Заподозрив обман, мужчина попытался вернуться, но дверь обменника была закрыта, никто не отвечал на звонки и стук в дверь. Клиент обошел здание, увидел открытое окно, выходящее на внутренний двор, и заметил, что в помещении уже никого не было.

Полиция завела уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).