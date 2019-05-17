Во Владивостоке кассир похитила из банкоматов 28 млн руб.

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего кассира одного из банков, похитившей более 28 млн руб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Женщина более десяти лет работала в одном из крупных банков. В ее обязанности в том числе входила загрузка денег в кассеты для банкоматов, однако она умышленно не докладывала часть средств, присваивая их себе. Отмечается, что деньги были присвоены в течение ноября 2018 года.

На действия кассира обратила внимания служба собственной безопасности банка.

В отношении нее было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Потерпевшая сторона заявила гражданский иск о возмещении банку ущерба.

В феврале в Красноярске приговорили к трех годам лишения свободы условно экс-сотрудницу ПАО «Сбербанк России», которая за три года похитила более 7 млн руб. со счетов вкладчиков. Женщина занимала должность клиентского менеджера банка, с 2014 года она стала подделывать подписи вкладчиков и переводить средства на открытый ею счет.