На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

Двое граждан России, участвовавших в ограблении обменного пункта на острове Бали, были убиты во время перестрелки с полицией, заявила полиция Индонезии. В посольстве в Джакарте данные о гражданстве убитых пока проверяют

Фото: Antara Foto Agency / Reuters

Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

По его словам, заведующий консульским отделом посольства уже прибыл на Бали, однако ​паспортов убитых и одного задержанного полиция ему пока не предъявила.

В разговоре с РБК Тетюшин подтвердил, что о гражданстве убитых в посольстве знают только от полиции. «Посольство находится в плотном контакте с правоохранительными органами Индонезии. Это информация не из посольства, это из полиции Индонезии, мы эту информацию проверяем», — пояснил он.

Ранее местное издание Tribun-Bali сообщило со ссылкой на индонезийскую полицию, что утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта.