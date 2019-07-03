Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и еще около 80 получили различные ранения в результате авиационного удара по центру содержания мигрантов «Таджура» в пригороде Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Агентство напомнило, что в понедельник, 1 июля, силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которая находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили о планах начать наносить удары по целям в Триполи после того, как «традиционные средства» войны будут исчерпаны.

При этом, как уточняет Reuters, в ЛНА отвергли причастность к этому авиаудару, обвинив в произошедшем ополченцев, которые связаны с правительством в Триполи.

В начале апреля армия Хафтара начала наступление на Триполи. Фельдмаршал заявлял, что намерен бороться с «террористами», которые занимают город. Тогда начались первые столкновения с силами правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, которые по-прежнему продолжаются.