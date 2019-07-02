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Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Кандидат от «Яблока» не собрал подписи для выдвижения против Беглова

Лидер фракции «Яблоко» в петербургском заксобрании Борис Вишневский не смог собрать нужного количества подписей муниципальных депутатов для участия в губернаторских выборах и выбыл из губернаторской гонки в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил РБК.

По словам Вишневского, собрать подписи ему не удалось из-за того, что все муниципальные депутаты «были строем направлены к нотариусу, чтобы сдать подписи за Беглова и согласованных кандидатов».

Вчера истек срок подачи документов от выдвинутых кандидатов в губернаторы Петербурга. Для прохождения муниципального фильтра необходимо было сдать 155 подписей муниципальных депутатов в трех четвертях муниципалитетов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состояться в Санкт-Петербурге 8 сентября в Единый день голосования. Собрать необходимые подписи удалось только четверым кандидатам. Ими стали врио губернатора Александр Беглов, депутат Госдумы от фракции КПРФ режиссер Владимир Бортко, депутаты петербургского парламента Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (баллотируется от партии «Гражданская платформа»).

Ранее ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге из-за нарушений в шести избирательных округах. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что отмена выборов — лишь один из вариантов решения проблемы.

Теги: «Яблоко», Санкт-Петербург, Борис Вишневский
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