СК начал проверку по факту гибели 14 подводников

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков на подводном исследовательском аппарате Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

О пожаре на глубоководном аппарате Минобороны сообщило днем 2 июля. Ведомство заявило, что в результате пожара погибли 14 моряков. Все они отравились продуктами горения. Расследование причин происшествия ведет главком ВМФ Николай Евменов, сообщало оборонное ведомство. О типе подводного аппарата, на котором произошел пожар, Минобороны не сообщило.

По данным источника РБК в силовых структурах, речь идет о пожаре на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки АС-12 (по более поздним сведениям — АС-31), известной как «Лошарик». Собеседник рассказал, что погиб экипаж спускаемого аппарата.

