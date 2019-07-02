Путин поручил усовершенствовать контроль за делами по обороту наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для улучшения контроля по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Такой пункт содержится в списке поручений президента, принятых по итогам прямой линии. Перечь опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, СК, МВД и ФСБ проанализируют правоприменительную практику по делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных средств. После этого они должны принять меры, которые улучшат контроль за законностью действий оперативников и следователей, занимающихся такими делами.

Отчет по этому поручению Путину должны предоставить до 1 октября, затем отчитываться раз в полгода.

Помимо этого, президент поручил МВД и Минздраву проанализировать практику привлечения к уголовной ответственности врачей и фармацевтов при потере наркотиков и психотропов. Путин предложил при необходимости декриминализировать случаи, которые произошли по неосторожности, если такие ситуации не опасны для общества.

Минздраву также необходимо определить, когда медики вправе назначать больным большую дозу наркотических веществ и в каких случаях могут увеличить их кратность, если речь идет об острых и хронических болях.