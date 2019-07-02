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Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Путин поручил усовершенствовать контроль за делами по обороту наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для улучшения контроля по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Такой пункт содержится в списке поручений президента, принятых по итогам прямой линии. Перечь опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, СК, МВД и ФСБ проанализируют правоприменительную практику по делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных средств. После этого они должны принять меры, которые улучшат контроль за законностью действий оперативников и следователей, занимающихся такими делами.

Отчет по этому поручению Путину должны предоставить до 1 октября, затем отчитываться раз в полгода.

Помимо этого, президент поручил МВД и Минздраву проанализировать практику привлечения к уголовной ответственности врачей и фармацевтов при потере наркотиков и психотропов. Путин предложил при необходимости декриминализировать случаи, которые произошли по неосторожности, если такие ситуации не опасны для общества.

Минздраву также необходимо определить, когда медики вправе назначать больным большую дозу наркотических веществ и в каких случаях могут увеличить их кратность, если речь идет об острых и хронических болях.

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Путин назвал произволом дело против Голунова

Сильный общественный резонанс, связанный с делом о незаконном обороте наркотиков, вызвал случай корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Москве 6 июня. Через пять суток Голунова признали невиновным. В связи с этим делом глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал провести реформу «наркотической статьи», по который обвиняли Голунова (ст. 228 УК РФ).

Теги: Владимир Путин, незаконный оборот
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