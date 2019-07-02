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Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Пожар в Кемерово ,  
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Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение

Руководителю службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину предъявлено окончательное обвинение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС. Дело рассматривает Заводской районный суд Кемерово.

По словам представителя прокуратуры, обвиняемый не организовал опрос о наличии людей в помещениях ТЦ и не дал указания об их спасении. «Вследствие халатных действий Бурсина наступила смерть 60 лиц», — сказал прокурор. Ему вменяется ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть людей). Бурсин не признал вину и заявил, что обвинение ему непонятно.

Ранее суд по ходатайству прокурора объединил в одно производство дело Бурсина, в котором 141 том, с другим, где обвиняемыми проходят семь человек. Одна из фигурантов — гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — частично признала вину, отмечает «РИА Новости». Ей вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова заявила, что выразит свое отношение к обвинению после того, как все доказательства будут изучены. Остальные фигуранты вину не признали.

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Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Следственные действия в отношении Бурсина были завершены 16 мая. Материалы его дела передали в прокуратуру.

Фотогалерея 
Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом, верхнем этаже здания, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. СК возбудил по факту происшествия три уголовных дела, обвиняемыми по ним проходят в общей сложности 15 человек.

Теги: Кемерово, обвинение
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