Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение

Руководителю службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину предъявлено окончательное обвинение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС. Дело рассматривает Заводской районный суд Кемерово.

По словам представителя прокуратуры, обвиняемый не организовал опрос о наличии людей в помещениях ТЦ и не дал указания об их спасении. «Вследствие халатных действий Бурсина наступила смерть 60 лиц», — сказал прокурор. Ему вменяется ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть людей). Бурсин не признал вину и заявил, что обвинение ему непонятно.

Ранее суд по ходатайству прокурора объединил в одно производство дело Бурсина, в котором 141 том, с другим, где обвиняемыми проходят семь человек. Одна из фигурантов — гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — частично признала вину, отмечает «РИА Новости». Ей вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова заявила, что выразит свое отношение к обвинению после того, как все доказательства будут изучены. Остальные фигуранты вину не признали.

Следственные действия в отношении Бурсина были завершены 16 мая. Материалы его дела передали в прокуратуру.