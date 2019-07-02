Вице-премьер Борисов опроверг срыв в производстве ракет «Авангард»

Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» соответствуют графику и будут выполнены без сбоев. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, передает ТАСС.

«Производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев», — заявили в аппарате.

Американский телеканал CNBC сообщил 1 июля, что, по данным американской разведки, Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет. Причиной для этого назвали отсутствие производителя с необходимыми характеристиками, который бы предоставил стране углеродное волокно. Разработка, по словам источников CNBC, оказалась очень дорогой.

Серийное производство комплексов «Авангард» началось в июле 2018 года. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил, что комплекс может поражать цели из космоса, «как огненный шар».