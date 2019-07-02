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Coca-Cola $57 (+10,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Вице-премьер Борисов опроверг срыв в производстве ракет «Авангард»

Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» соответствуют графику и будут выполнены без сбоев. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, передает ТАСС.

«Производство и поставка комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев», — заявили в аппарате.

Политика
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Американский телеканал CNBC сообщил 1 июля, что, по данным американской разведки, Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет. Причиной для этого назвали отсутствие производителя с необходимыми характеристиками, который бы предоставил стране углеродное волокно. Разработка, по словам источников CNBC, оказалась очень дорогой.

Серийное производство комплексов «Авангард» началось в июле 2018 года. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил, что комплекс может поражать цели из космоса, «как огненный шар».

Политика
Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»

Первые установки российские военные получили в конце мая 2019 года. Планируется, что к концу года они заступят на боевое дежурство.

Теги: «Авангард», ракетные комплексы, Юрий Борисов, опровержение
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Политика
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