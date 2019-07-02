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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Минздрав обнародовал проект приказа о проверке подростков на наркотики

Минздрав предлагает включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики. Такое предложение ведомство оформило в отдельный законопроект, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа Минздрава, предварительные химико-токсикологические исследования (анализ мочи. — РБК) в обязательном порядке должны проводиться на такие вещества, как опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.

В пояснительной записке к документу указывается, что инициатива направлена на «совершенствование методов <...> раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся».

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В Минздраве РБК пояснили, что работают над инициативами, нацеленными на раннее выявление и профилактику потребления наркотиков, вместе с Минпросвещения.

«Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят профилактический характер, задача обследования — оказание своевременной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в образовательных организациях», — заявили РБК в ведомстве.

Диспансеризация является добровольной, до 15 лет согласие на осмотр детей дают родители, после 15 лет — сам несовершеннолетний.

Ранее инициативу о тестировании детей на наркотики выдвигало Минпросвещения. В апреле ведомство подготовило проект приказа о проведении ежегодного тестирования на наркотики, из которого следовало, что с согласия родителей тесты будут проводиться с 13 лет.

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Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики

Теги: наркотики, Минздрав, законопроект
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