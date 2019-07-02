Минздрав обнародовал проект приказа о проверке подростков на наркотики

Минздрав обнародовал проект приказа о проверке подростков на наркотики

Минздрав предлагает включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики. Такое предложение ведомство оформило в отдельный законопроект, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа Минздрава, предварительные химико-токсикологические исследования (анализ мочи. — РБК) в обязательном порядке должны проводиться на такие вещества, как опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.

В пояснительной записке к документу указывается, что инициатива направлена на «совершенствование методов <...> раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся».

В Минздраве РБК пояснили, что работают над инициативами, нацеленными на раннее выявление и профилактику потребления наркотиков, вместе с Минпросвещения.