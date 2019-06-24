«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год, составленный специалистами «Трезвой России».

Отмечается, что ситуация в этих регионах ухудшилась по сравнению с прошлым рейтингом, составленным по данным за 2017 год: тогда на последнем месте списка оказались Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

«Трезвая Россия» использовала официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами. В документе говорится, что цель рейтинга — предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.