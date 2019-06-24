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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год, составленный специалистами «Трезвой России».

Отмечается, что ситуация в этих регионах ухудшилась по сравнению с прошлым рейтингом, составленным по данным за 2017 год: тогда на последнем месте списка оказались Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

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«Трезвая Россия» использовала официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами. В документе говорится, что цель рейтинга — предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.

Руководитель организации Султан Хамзаев заявил газете, что действующая стратегия устарела, поскольку, по его словам, наркотические вещества становятся доступнее и дешевле, и число наркоманов растет с каждым годом.

Теги: эксперты, Рейтинг, наркотическая зависимость
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