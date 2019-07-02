Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10

Корейская компания Samsung 7 августа проведет презентацию Unpacked 2019, на которой представит фаблет (смартфон с увеличенным экраном) Galaxy Note 10. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Презентация запланирована в Barclay's Center в нью-йоркском Бруклине. Подробности о характеристиках новой модели пока не разглашаются, однако Samsung опубликовал тизер, намекающий на большую камеру и стилус.

Как сообщал The Verge со ссылкой на источники, компания планирует выпустить два варианта новой модели в разных размерах — с диагоналями 6,75 и 6,3 дюйма и без разъема для наушников.

Планируется, что один из них будет работать на 5G. Источники издания также сообщали, что фронтальную камеру на смартфоне разместят посередине экрана, а сзади у него будут три камеры, размещенные по вертикали.