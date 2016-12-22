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Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9
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Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9
Технологии и медиа, 19:30
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Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новый флагман в своем семействе смартфонов — Galaxy Note 9 с удлиненным сроком работы батареи. В России он поступит в продажу в конце августа и будет стоить от 69,99 тыс. руб.
Фото: Richard Drew / AP

В четверг, 9 августа, Samsung представил свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Презентация проходила в Нью-Йорке, прямая трансляция велась на официальном сайте компании.

Новое устройство обладает диагональю экрана 6,4 дюйма и разрешением 2960x1440 пикселей. Galaxy Note 9 оснащен камерой, в которой можно менять значения диафрагмы, что улучшает качество съемки. Также есть интеллектуальная система коррекции фотографий: она автоматически анализирует полученный снимок и определяет его в одну из 20 категорий (портрет, пейзаж и т.п.), а затем оптимизирует изображение в зависимости от его категории.

Новый смартфон доступен в двух версиях: с 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной и 512 Гб (8 Гб).

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Одним из преимуществ устройства производитель назвал батарею, емкость которой составляет 4000 мАч. Она способна работать в течение дня без подзарядки, говорится в материалах Samsung. Заряжать устройство можно как с помощью беспроводного, так и с помощью проводного блока питания.

К смартфону прилагается стилус S Pen новой версии. Он оснащен Bluetooth и может быть использован для переключения музыки, управления камерой и др. Как сообщил представитель Samsung в ходе презентации, компания готовит партнерскую программу для разработчиков, чтобы они могли интегрировать функции S Pen в свои приложения.

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В России Galaxy Note 9 поступит в продажу 31 августа 2018 года и будет доступен в трех цветах: черный, индиго и медь. Цена составит ​69,99 тыс. руб. за модель с объемом памяти 128 Гб и 89,99 тыс. руб. — за 512 Гб.

По данным МТС, в 2017 году в России было продано 28,4 млн смартфонов. Объем рынка составил 386 млрд руб. Samsung был лидером на российском рынке с долей 25,2% в штучном выражении. В денежном выражении компания занимала 29,2%. Лидером по выручке от продаж смартфонов в России была американская Apple с 34,4% (в штучном выражении она занимала 12,8% рынка). На третьем месте была китайская Huawei с долей 9,6% в штучном выражении и 8,5% — в денежном. По данным исследовательской компании IDC, Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов. Доля компании в 2017 году составила 21,6% в штучном выражении: компания отгрузила 317,3 млн устройств.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Samsung , новые смартфоны , презентация
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