Кабмин поддержал законопроект о праве полиции объявлять предостережения

Правительство поддержало законопроект, предлагающий дать полиции право объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут создать условия для правонарушений и преступлений, сообщается на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что законопроект направлен «на уточнение правового инструментария профилактической деятельности» правоохранительных органов.

Законопроект депутаты внесли на рассмотрение Госдумы в марте. Изменения предлагается внести в ст. 13 закона «О полиции». Предостережение сотрудников правоохранительных органов, как указывали депутаты, является «обязательным для исполнения». Их можно будет выносить людям, чьи действия создают условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Также полицейские смогут предупреждать о недопустимости антиобщественного поведения.

Авторы инициативы объясняли необходимость изменений «существованием правовой коллизии», согласно которой право объявлять предупреждения имеют сотрудники ФСБ и органов прокуратуры, а у полицейских таких полномочий нет. При этом законопроект носит профилактический характер, поскольку, по утверждению депутатов, многие правонарушители не пошли бы на преступление, если бы их предупредили.