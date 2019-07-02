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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
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Торгпред США предложил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд

Торговое представительство США предлагает расширить пошлины на ввозимые из Евросоюза товары, добавив в перечень 89 позиций, ограничения затронут поставки объемом $4 млрд. Об этом сообщается на сайте аппарата представительства.

В список (.pdf) входят несколько видов сыров, продукты из свинины, макаронные изделия, крепкий алкоголь, а также различные удобрения, металлургическая продукция и прочее.

Этот список дополняет первоначальный, согласованный в апреле, который устанавливал пошлины на товары на $21 млрд.

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В заявлении торгпредства говорится, что пошлины вводятся на фоне спора во Всемирной торговой организации, который касается субсидий ЕС авиапроизводителям. Этот спор США с Евросоюзом начался в 2004 году. Вашингтон заявлял, что Евросоюз субсидировал Airbus в ущерб интересам его американского конкурента Boeing. В 2018 году ВТО подтвердила принятое в 2016 году определение, что европейские субсидии в адрес Airbus нарушают интересы Boeing. Организация также разрешила США ввести пошлины на товары из ЕС.

Теги: пошлины, Евросоюз, товары
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