Жители Москвы увидят лунное затмение и «великое противостояние» Марса

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Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны произойдет 27 июля 2018 года, сообщили РБК в пресс-службе Московского планетария. При этом в тот же момент произойдет великое противостояние Марса, из-за чего Луна приобретет красный оттенок.

В планетарии подчеркнули, что Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние — такое случается раз в 15–17 лет. «Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере», — отметили в пресс-службе.

В Московском планетарии подчеркнули, что самое длительное полное лунное затмение в XXI веке продлится 3 час. 56 мин. (с 21:24 до 01:20 мск), при этом полная фаза затмения — 1 час 44 мин. (с 22:30 до 00:14 мск). В пресс-службе заверили, что астрономическое явление будет хорошо видно практически на всей территории России.

По данным планетария, и Луна, и Марс в этот момент будут иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость, представляя собой редкое астрономическое явление.

За март этого года произошли два полнолуния. Такое явление принято называть «голубой луной». В пресс-службе Московского планетария пояснили, что Луна в голубой цвет не окрашивается и данное название связано с английским выражением «Once in a Blue Moon» («Однажды при голубой луне»), что является эквивалентом русского выражения «После дождичка в четверг».