ОПЕК утвердила продление нефтяной сделки на девять месяцев

ОПЕК по итогам заседания мониторингового комитета стран-членов организации утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на девять месяцев — до 2020 года. Об этом сообщает иранское агентство Shana.

Ранее большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти. Кроме того, президент ОПЕК Мануэль Кеведо подтвердил, что полномочия генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо по итогам заседания было решено продлить еще на три года.

В понедельник в Вене проходит встреча стран-участниц сделки ОПЕК+, где большинство министров комитета организации поддержали решение продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Финальное решение о продлении сделки на определенных условиях и срок будет принято участниками стран ОПЕК+ 2 июля.