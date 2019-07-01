В Киеве сообщили о прибытии в Одессу самолетов НАТО для участия в учениях

В Киеве сообщили о прибытии в Одессу самолетов НАТО для участия в учениях

Министерство обороны Украины заявило о прибытии в Одессу дополнительных подразделений Североатлантического альянса, которые должны принять участие в учениях «Sea Breeze 2019». Так, первые военнослужащие прилетели в город на американском C-130J Hercules и британском A400 Atlas. На последнем в частности прибыл морской спецназ из Великобритании, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Учения Sea Brezze изначально проводились в рамках программы «Партнерство ради мира». С 2000-х их стали устраивать на территории Украины. В годы президентства Виктора Януковича в них в основном участвовали США и Грузия, а с 2014 года на Украину стали отправлять свои подразделения и страны Западной Европы.