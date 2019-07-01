Россия объяснила превышение Ираном запасов низкообогащенного урана

Превышение Ираном запасов низкообогащенного урана произошло из-за санкций США, которые были направлены на страны, намеревающиеся вывозить вещество из этого азиатского государства. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«По иронии судьбы это — результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана», — сказал он.

По словам Ульянова, запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 кг. При этом постпред отметил, что этот показатель отклонился от добровольного обязательства по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), а также с производством ядерного оружия.

Днем 1 июля агентство Fars News со ссылкой на источник сообщило, что запасы обогащенного урана, которые хранит Иран, превысили 300 кг, разрешенные согласно ядерной сделке.