Россия объяснила превышение Ираном запасов низкообогащенного урана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 -0,22 EUR Бирж. 71,20 -0,64 Brent 64,85 -2,74% USD Нал. 63,50 62,31 EUR Нал. 72,05 70,69 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1297 -0,0069 BTC/USD Бирж. 10 329,00 -416,00 IMOEX 2 803,31 +1,35% RTSI 1 401,64 +1,53% DJIA 26 697,61 +0,37% Nasdaq 8 088,82 +1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,9%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,9%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 19:44 Посольство усомнилось в правдивости текста о третьем отравителе Скрипалей Политика, 19:42 «Аэрофлот» получил «пять звезд» за пунктуальность от агентства OAG​ Пресс-релиз, 19:38 Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве Общество, 19:33 Россия объяснила превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Политика, 19:29 Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России Экономика, 19:20 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 19:15 XENOS, «В.Е.Р.А.» и фестиваль «Вдохновение»: культурные события июля Стиль, 19:10 СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских в Чечне Общество, 19:10 Суд вынес приговор участвовавшим в атаке на Дагестан членам банды Басаева Общество, 19:08 В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Политика, 18:55 Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе Общество, 18:51 РФС назвал сроки заседания по расторжению контракта Павла Мамаева Спорт, 18:48 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 18:45
Политика ,  
0 
Россия объяснила превышение Ираном запасов низкообогащенного урана

Превышение Ираном запасов низкообогащенного урана произошло из-за санкций США, которые были направлены на страны, намеревающиеся вывозить вещество из этого азиатского государства. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«По иронии судьбы это — результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана», — сказал он.

Политика
Трамп назвал условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном

По словам Ульянова, запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 кг. При этом постпред отметил, что этот показатель отклонился от добровольного обязательства по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), а также с производством ядерного оружия.

Днем 1 июля агентство Fars News со ссылкой на источник сообщило, что запасы обогащенного урана, которые хранит Иран, превысили 300 кг, разрешенные согласно ядерной сделке.

По словам собеседника, эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили превышение лимита еще 26 июня. Позднее они провели повторные замеры и подтвердили результаты.

Теги: Постпред России, Иран
Материалы по теме
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Политика
СМИ узнали о превышении Ираном лимита «ядерной сделки» по урану
Политика
МИД Ирана назвал слова дипломата США о ядерной программе «шуткой дня»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter