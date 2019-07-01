В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану. Об этом заявил глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур. Об этом сообщает Reuters.

«Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса», — сказал Зоннур.

Он отметил, что на случай агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть «внушительная военная мощь». По словам парламентария, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев.

Отношения между Ираном и США резко обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Тегеран настаивает на том, что БПЛА пролетал в воздушном пространстве Ирана, Вашингтон уверяет, что дрон находился в международном воздушном пространстве.