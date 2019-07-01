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Политика ,  
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Путин сменил посла России в Черногории

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории Сергея Грицая. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Грицая Сергея Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — говорится в тексте документа.

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Путин сменил посла России в Сербии

Другим указом Путин назначил на эту должность Владислава Масленникова.

Сергей Грицай занимал должность посла России в Черногории с 30 июня 2015 года. До этого работал на различных дипломатических постах в США, Югославии и Китае.

Владислав Масленников на протяжении нескольких лет занимал должность заместителя директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России.

10 июня сменился посол России в Сербии. Им, по указу Владимира Путина, стал Александр Боцан-Харченко. До этого с 2009 по 2014 год он был послом России в Боснии и Герцеговине.

Теги: Владимир Путин, посол, Черногория
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