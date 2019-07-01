Путин сменил посла России в Черногории

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Черногории Сергея Грицая. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Грицая Сергея Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — говорится в тексте документа.

Другим указом Путин назначил на эту должность Владислава Масленникова.

Сергей Грицай занимал должность посла России в Черногории с 30 июня 2015 года. До этого работал на различных дипломатических постах в США, Югославии и Китае.