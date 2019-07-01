Россия предоставит Сербии кредит в €172 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в €172,5 млн, часть которого пойдет на развитие инфраструктуры. Об этом в интервью «РИА Новости» российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. Сейчас стороны готовят соглашение.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Путина в Белград 17 января, осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра», — сказал посол. Он не уточнил точные сроки по договору, однако отметил, что его могут скоро заключить.

С 2014 года «РЖД Интернешнл» реализует в Сербии контракт на строительство и реконструкцию железных дорог стоимостью $941 млн ($800 млн из них составляет экспортный российский госкредит). В январе стороны заключили новое соглашение еще на $230 млн, в том числе для строительства Единого диспетчерского центра за $127,4 млн.

Как отметил Боцан-Харченко, у РЖД богатый опыт работы в Сербии и на Балканах, «поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая», сказал дипломат.

Боцан-Харченко стал послом России в Сербии 10 июня по указу Владимира Путина. До этого с 2009 по 2014 год он был послом России в Боснии и Герцеговине.