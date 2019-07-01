МИД предложил обменять Ярошенко на осужденных в России американцев

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», предложил американским властям обменять российского летчика Константина Ярошенко на заключенных в России граждан США. Об этом передает корреспондент РБК.

«Мы призываем наших коллег <...>, освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание», — заявил Рябков.

Кроме того, замглавы МИДа обратился к Вашингтону с просьбой вернуть дипломатическую собственность, которая была изъята «не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права».

По словам дипломата, сейчас следует «прагматически продвинуться вперед». Он предложил облегчить работу дипломатических представительств и решить вопрос с безумными очередями за визами.